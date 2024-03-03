Staffel 4Folge 18vom 03.03.2024
Naruto
Folge 18: Ein Dieb und ein Rätsel
23 Min.Folge vom 03.03.2024Ab 12
Naruto, Kiba und Hinata sollen den Dieb einer wertvollen Teeschale finden und verhaften. Ein Mann namens Sazanami lockt sie auf eine falsche Fährte, um den Dieb selbst zu fangen, zieht jedoch im direkten Kampf den Kürzeren.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media