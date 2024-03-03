Staffel 4Folge 19vom 03.03.2024
Naruto
Folge 19: Mission vergeigt, alle glücklich?!
22 Min.Folge vom 03.03.2024Ab 12
Der verletzte Kopfgeldjäger erzählt Naruto und dessen Kameraden seine Geschichte. Als sie auf den gesuchten Dieb treffen, kommt es zum Kampf und er wird verhaftet, jedoch nicht von Narutos Team. Damit ist die Mission nicht erfüllt.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media