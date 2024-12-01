Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 1: Junimond
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
In einer guten Wohngegend wird am frühen Morgen eine Leiche gefunden. Während Edwin und Günter noch neben der Leiche einer attraktiven Mittdreißigerin auf den Rechtsmediziner Körfer warten, ruft eine entsetzte Vicky Adam die beiden ins Erdgeschoss der Villa, wo soeben eine zweite Leiche gefunden wurde: bei dem Toten handelt es sich um Körfer.
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Rentnercops - Jeder Tag zählt
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: WDR & © Season 5: ARD, Bavaria Fiction & © Season 1-2, Season 4: Das Erste