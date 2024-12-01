Immer wieder geht die Sonne aufJetzt kostenlos streamen
Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 8: Immer wieder geht die Sonne auf
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
Der Galerist Patrick Wilke wird erschlagen in seiner Wohnung aufgefunden. Anika, die Frau des Toten, gerät durch die Aussage von Wilkes Kompagnon Melsheimer unter Mordverdacht, kann sich aber an die Tatnacht überhaupt nicht mehr erinnern. Sie kann daher nicht ausschließen, tatsächlich die Täterin zu sein.
