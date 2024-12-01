Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Immer wieder geht die Sonne auf

ARD PlusStaffel 2Folge 8vom 01.12.2024
Immer wieder geht die Sonne auf

Immer wieder geht die Sonne aufJetzt kostenlos streamen

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Folge 8: Immer wieder geht die Sonne auf

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6

Der Galerist Patrick Wilke wird erschlagen in seiner Wohnung aufgefunden. Anika, die Frau des Toten, gerät durch die Aussage von Wilkes Kompagnon Melsheimer unter Mordverdacht, kann sich aber an die Tatnacht überhaupt nicht mehr erinnern. Sie kann daher nicht ausschließen, tatsächlich die Täterin zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Rentnercops - Jeder Tag zählt
ARD Plus
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Alle 5 Staffeln und Folgen