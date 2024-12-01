Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 4: Der Kommissar
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
Beim Wochenendeinkauf mit Heidrun erwischt Günter den einschlägig bekannten und mehrfach vorbestraften Kleinganoven Mirco Schulze bei dem Versuch, ein Auto aufzubrechen. Als er ihn festnehmen will, wird er von Mircos Bruder Kevin niedergeschlagen und entführt.
