Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 13: Liebesspieler
Folge vom 01.12.2024
Günter und Edwin ermitteln im Fall des getöteten Vertreters Brenner. Der Mann hat Magnetarmbänder, esoterisches Zubehör und Nahrungsergänzungsmittel vertrieben. Als Edwin und Günter Brenners Witwe vom Tod ihres Mannes unterrichten, hat diese ihn noch gar nicht vermisst: Als Vertreter war er ständig unterwegs und hat seine Frau und die vier Töchter so gut wie nie gesehen.
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Das Erste