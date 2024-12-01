Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Staffel 2Folge 14vom 01.12.2024
Folge 14: Eine Art Magie

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6

Dieser Zaubertrick ging schief: die Assistentin des Zauberers Kalisto liegt tot in der mit Messern gespickten Kiste. Zunächst sieht es nach einem Unfall aus. Doch die Zwillingsschwester der Toten, die auch Bestandteil der Show war, glaubt an einen Mord. Und richtig, bei genauerer Untersuchung stellt man fest, dass der Öffnungsmechanismus der Kiste manipuliert war.

