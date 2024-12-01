Solange wir noch am Leben sindJetzt kostenlos streamen
Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 5: Solange wir noch am Leben sind
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
Edwin hat Geburtstag, was er schon als Zumutung an sich empfindet: schon wieder ein Jahr älter. Er begeht ihn gemeinsam mit Günter als Zuschauer eines Billardturniers in bester miesepetriger Stimmung. Edwins Geburtstagswunsch: einmal vor Hui Ko am Tatort zu sein. Der Wunsch geht schneller in Erfüllung als gedacht, denn der Besitzer des Billardsalons wird Minuten später ermordet.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rentnercops - Jeder Tag zählt
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: WDR & © Season 5: ARD, Bavaria Fiction & © Season 1-2, Season 4: Das Erste