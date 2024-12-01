Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 2Folge 16vom 01.12.2024
Folge 16: Engel 07

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6

Ein junger Mann fällt vom Dach eines Hochhauses. Direkt hinter der recht seltsamen Maria Fröbel knallt er auf die Straße. Unter seinem Rücken sind eindeutig Federn zu sehen, weshalb Maria ihn für ihren Schutzengel hält, zumal der Tote laut seines Ausweises auch noch Gabriel heißt.

