Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 10: Gute Nacht Freunde
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
Edwin ist wiedereingestellt. Günter und er werden an einen Tatort gerufen. In der Wohnung zweier Studentinnen wird ein toter Mann gefunden. Die Frauen geben an, er sei ein amerikanischer Medizinstudent im Austauschsemester und sie hätten ihn erst am Abend zuvor kennengelernt.
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Das Erste