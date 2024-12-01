Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Uns trennt das Leben

ARD PlusStaffel 2Folge 7vom 01.12.2024
Uns trennt das Leben

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Folge 7: Uns trennt das Leben

48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6

Ein junger Leistungssportler, der sich nach einem Autounfall wegen eines gebrochenen Arms im Krankenhaus befindet, stirbt unvermutet durch einen plötzlichen Herzstillstand. Seine Schwester vermutet Mord, Edwin und Günter aber halten das für wenig wahrscheinlich. Nur Hui Ko hat ein komisches Gefühl bei dem Fall, wird aber von den beiden Rentnercops nicht ernst genommen.

