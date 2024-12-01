Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 3: Wolke 4
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
Günter und Edwin werden zum Fundort einer Leiche am Rheinufer gerufen: ein Frau Mitte 30. Bei Edwins und Günters Ermittlungen stellt sich heraus, dass die Frau über eine Dating-App ein ausgesprochen reges Liebesleben führte, von dem ihr Lebensgefährte offenbar keine Ahnung hatte.
