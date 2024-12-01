Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Wolke 4

ARD PlusStaffel 2Folge 3vom 01.12.2024
Wolke 4

Wolke 4Jetzt kostenlos streamen

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Folge 3: Wolke 4

48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6

Günter und Edwin werden zum Fundort einer Leiche am Rheinufer gerufen: ein Frau Mitte 30. Bei Edwins und Günters Ermittlungen stellt sich heraus, dass die Frau über eine Dating-App ein ausgesprochen reges Liebesleben führte, von dem ihr Lebensgefährte offenbar keine Ahnung hatte.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Rentnercops - Jeder Tag zählt
ARD Plus
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Alle 5 Staffeln und Folgen