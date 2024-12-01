Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 9: Im Wagen vor mir
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
Edwin wurde wegen seines eigenmächtigen Handelns suspendiert und wartet darauf, dass sein Disziplinarverfahren abgeschlossen wird und er wieder in den Dienst zurückdarf. Seine Neugier treibt ihn nahezu täglich zu Günter und Heidrun – angeblich wegen des Abendessens.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rentnercops - Jeder Tag zählt
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
6