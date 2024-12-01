Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 15: Aus dem Beton
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
Ein Bewährungshelfer wird erschossen im Flur eines Hochhauses in einem sozialen Brennpunkt aufgefunden. In der Gegend hatte er offenbar einige Klienten, die auch Gütner und Edwin noch von früher kennen. Die Tatwaffe wird in der Nähe des Opfers gefunden, versehen mit den Fingerabdrücken von Teddy.
