Rentnercops - Jeder Tag zählt

Niemals geht man so ganz

ARD PlusStaffel 2Folge 6vom 01.12.2024
Niemals geht man so ganz

Folge 6: Niemals geht man so ganz

48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6

Bei den Ermittlungen zum Tod eines Ehepaares sind Günter und Edwin völlig unterschiedlicher Meinung: Während Günter an einen gemeinsamen Selbstmord des Paares aufgrund einer Alzheimer-Erkrankung des Ehemannes glaubt, geht Edwin von einem Mord aus. Täter ist eines der beiden erwachsenen Kinder.

