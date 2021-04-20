Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SPIEGEL TV - Reportage

Die Tier-Retterinnen - Wenn Hund und Katz in Not sind

SAT.1Staffel 2021Folge 1vom 20.04.2021
Die Tier-Retterinnen - Wenn Hund und Katz in Not sind

Die Tier-Retterinnen - Wenn Hund und Katz in Not sindJetzt kostenlos streamen

SPIEGEL TV - Reportage

Folge 1: Die Tier-Retterinnen - Wenn Hund und Katz in Not sind

50 Min.Folge vom 20.04.2021Ab 12

Durch die Corona-Krise boomt der illegale Welpenhandel. In ihren Undercover-Einsätzen decken die Hamburger Tierschützerinnen Sina Hanke und Alena Kramer kriminelle Machenschaften auf, um die oft todkranken Welpen zu retten. Hartnäckig sind die beiden auch, wenn sie Fällen von Vernachlässigung oder schlechter Haltung nachgehen. Vernachlässigt, misshandelt, im Internet verramscht - zwei Ermittlerinnen haben Tierquälern den Kampf angesagt. Bildrechte: SAT.1

Weitere Folgen in Staffel 2021

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

SPIEGEL TV - Reportage
SAT.1
SPIEGEL TV - Reportage

SPIEGEL TV - Reportage

Alle 3 Staffeln und Folgen