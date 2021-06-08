Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SPIEGEL TV - Reportage

Feuerwache Neukölln - Einsatz in Berlins heißestem Kiez

SAT.1Folge vom 08.06.2021
Feuerwache Neukölln - Einsatz in Berlins heißestem Kiez

Feuerwache Neukölln - Einsatz in Berlins heißestem KiezJetzt kostenlos streamen

SPIEGEL TV - Reportage

Folge vom 08.06.2021: Feuerwache Neukölln - Einsatz in Berlins heißestem Kiez

45 Min.Folge vom 08.06.2021Ab 12

Feuerwehrmann im Problembezirk Berlin-Neukölln - das ist kein Job für schwache Nerven. Es brennt in einem acht-geschossigen Wohnkomplex. Bei diesem Großeinsatz müssen die Feuerwehrleute Menschen aus ihren Wohnungen retten. Dabei geht es um Minuten, denn wenn die Bewohner allein die Flucht durch das Treppenhaus wagen, kann dies tödliche Folgen haben. Und Notfallsanitäter Boris Strebel wird zu einer schwangeren Frau gerufen. Sie muss so schnell wie möglich in die Klinik. Bildrechte: SAT.1.

Alle verfügbaren Folgen