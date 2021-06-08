Feuerwache Neukölln - Einsatz in Berlins heißestem KiezJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge vom 08.06.2021: Feuerwache Neukölln - Einsatz in Berlins heißestem Kiez
45 Min.Folge vom 08.06.2021Ab 12
Feuerwehrmann im Problembezirk Berlin-Neukölln - das ist kein Job für schwache Nerven. Es brennt in einem acht-geschossigen Wohnkomplex. Bei diesem Großeinsatz müssen die Feuerwehrleute Menschen aus ihren Wohnungen retten. Dabei geht es um Minuten, denn wenn die Bewohner allein die Flucht durch das Treppenhaus wagen, kann dies tödliche Folgen haben. Und Notfallsanitäter Boris Strebel wird zu einer schwangeren Frau gerufen. Sie muss so schnell wie möglich in die Klinik. Bildrechte: SAT.1.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins