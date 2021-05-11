Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 11.05.2021
49 Min.Folge vom 11.05.2021Ab 12

Wenn Sarah Stahl mit ihrem 26 -Tonner vorfährt, trauen so manche Brummi-Fahrer ihren Augen nicht, denn die 23-Jährige ist eine der wenigen Lkw-Abschlepperinnen Deutschlands. Sie nimmt alles an den Haken, was von der Straße muss. Auch Roland Prautsch kommt immer dann, wenn die PS-Giganten schlapp machen und wenn Andy Meiswinkel mit seinem Abschleppwagen um die Ecke biegt, macht er nicht immer alle glücklich. Unterwegs mit den Motor-Docs. Wenn andere liegenbleiben, legen sie los. Bildrechte: SAT.1.

