Ausgebremst und abgeschleppt - Erste Hilfe für MotorenJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge vom 11.05.2021: Ausgebremst und abgeschleppt - Erste Hilfe für Motoren
49 Min.Folge vom 11.05.2021Ab 12
Wenn Sarah Stahl mit ihrem 26 -Tonner vorfährt, trauen so manche Brummi-Fahrer ihren Augen nicht, denn die 23-Jährige ist eine der wenigen Lkw-Abschlepperinnen Deutschlands. Sie nimmt alles an den Haken, was von der Straße muss. Auch Roland Prautsch kommt immer dann, wenn die PS-Giganten schlapp machen und wenn Andy Meiswinkel mit seinem Abschleppwagen um die Ecke biegt, macht er nicht immer alle glücklich. Unterwegs mit den Motor-Docs. Wenn andere liegenbleiben, legen sie los. Bildrechte: SAT.1.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins