SPIEGEL TV - Reportage

Anfänger in Uniform - unterwegs mit Polizeischülern

SAT.1Staffel 2021Folge 20vom 06.09.2023
47 Min.Folge vom 06.09.2023Ab 12

Raus aus der Akademie und ran an die Arbeit. "SPIEGEL TV"-Reporterin Sanja Hardinghaus begleitet junge Polizisten und Polizistinnen bei ihren ersten Einsätzen. Auf der Straße zeigt sich schnell, wer für den Beruf geeignet ist. Auch Christiane muss sich im Streifendienst bewähren. Ihr Einsatzgebiet: die Stadtteile Hamburg Bramfeld, Barmbek und Steilshoop. Max' Berufsstart beginnt in Altona, einem Hamburger Viertel, wo immer etwas los ist.

