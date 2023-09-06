Anfänger in Uniform - unterwegs mit PolizeischülernJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge 20: Anfänger in Uniform - unterwegs mit Polizeischülern
47 Min.Folge vom 06.09.2023Ab 12
Raus aus der Akademie und ran an die Arbeit. "SPIEGEL TV"-Reporterin Sanja Hardinghaus begleitet junge Polizisten und Polizistinnen bei ihren ersten Einsätzen. Auf der Straße zeigt sich schnell, wer für den Beruf geeignet ist. Auch Christiane muss sich im Streifendienst bewähren. Ihr Einsatzgebiet: die Stadtteile Hamburg Bramfeld, Barmbek und Steilshoop. Max' Berufsstart beginnt in Altona, einem Hamburger Viertel, wo immer etwas los ist.
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
SPIEGEL TV - Reportage
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH