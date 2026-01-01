Jung, politisch, anders! Mit 30 in den BundestagJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Jung, politisch, anders! Mit 30 in den Bundestag
46 Min.Ab 12
Frischer Wind im Bundestag: Zum Ende der Merkel-Ära kämpft eine neue Generation bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 um Sitze im Parlament. Welche Pläne habe die jungen Politiker:innen, welche Strategien verfolgen sie, was machen sie anders als die etablierten Kräfte? "SPIEGEL TV" begleitet Direktkandidat:innen auf ihrem Weg zwischen Straßenwahlkampf, Traktorfahrt und Babywindeln.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1