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SPIEGEL TV - Reportage

Jung, politisch, anders! Mit 30 in den Bundestag

SAT.1
Jung, politisch, anders! Mit 30 in den Bundestag

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SPIEGEL TV - Reportage

Jung, politisch, anders! Mit 30 in den Bundestag

46 Min.Ab 12

Frischer Wind im Bundestag: Zum Ende der Merkel-Ära kämpft eine neue Generation bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 um Sitze im Parlament. Welche Pläne habe die jungen Politiker:innen, welche Strategien verfolgen sie, was machen sie anders als die etablierten Kräfte? "SPIEGEL TV" begleitet Direktkandidat:innen auf ihrem Weg zwischen Straßenwahlkampf, Traktorfahrt und Babywindeln.

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