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SPIEGEL TV - Reportage

Die Davidwache - Blaulichtalarm im Rotlichtviertel

SAT.1Folge vom 29.09.2021
Die Davidwache - Blaulichtalarm im Rotlichtviertel

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SPIEGEL TV - Reportage

Folge vom 29.09.2021: Die Davidwache - Blaulichtalarm im Rotlichtviertel

45 Min.Folge vom 29.09.2021Ab 12

Berühmter Rotlichtbezirk, schrille Partyzone, Amüsiermeile für Millionen: Auf St. Pauli ist der Ausnahmezustand normal. Dies bekommen auch die Polizistinnen und Polizisten der Hamburger Davidwache in jeder Schicht zu spüren. Sie greifen ein bei Messerstechereien und Randale, kümmern sich um betrogene Betrunkene und schlichten, wenn es Streit gibt zwischen Prostituierten und Freiern. Beate Schwarz konnte die verschiedenen Einheiten der Wache über mehrere Wochen begleiten.

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