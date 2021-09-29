Die Davidwache - Blaulichtalarm im RotlichtviertelJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge vom 29.09.2021: Die Davidwache - Blaulichtalarm im Rotlichtviertel
45 Min.Folge vom 29.09.2021Ab 12
Berühmter Rotlichtbezirk, schrille Partyzone, Amüsiermeile für Millionen: Auf St. Pauli ist der Ausnahmezustand normal. Dies bekommen auch die Polizistinnen und Polizisten der Hamburger Davidwache in jeder Schicht zu spüren. Sie greifen ein bei Messerstechereien und Randale, kümmern sich um betrogene Betrunkene und schlichten, wenn es Streit gibt zwischen Prostituierten und Freiern. Beate Schwarz konnte die verschiedenen Einheiten der Wache über mehrere Wochen begleiten.
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Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
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