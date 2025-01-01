Macht endlich! - Was nach der Wahl anders werden mussJetzt kostenlos streamen
Eins steht schon vor der Bundestagswahl im September fest: An der Spitze der Regierung wird es einen Wechsel geben, Angela Merkel steht nicht mehr zur Wahl. Doch was kommt auf ihren Nachfolger oder ihre Nachfolgerin zu? Was sind die dringendsten Probleme, die in den nächsten Jahren angepackt werden müssen? Wie geht es den Deutschen nach 16 Jahren Merkel? Nach der Pandemie, der Dürre und der Flut?
