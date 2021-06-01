Feuerwache Neukölln - Alarm in BerlinJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge 7: Feuerwache Neukölln - Alarm in Berlin
45 Min.Folge vom 01.06.2021Ab 12
Feuerwehrmann im Problembezirk Berlin-Neukölln - das ist kein Job für schwache Nerven. Flammen lodern aus einer Tiefgarage, schwarzer Rauch kommt aus einem Wohnhaus, als die Löschmannschaft eintrifft. Dutzende Bewohner konnten sich ins Freie retten, aber niemand weiß mit Sicherheit, wie viele Menschen noch in Gefahr sind. Die Neuköllner Feuerwehrleute müssen etliche Wohnungen stürmen, um nach Vermissten zu suchen. Bildrechte: SAT.1.
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
SPIEGEL TV - Reportage
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH