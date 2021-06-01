Zum Inhalt springenBarrierefrei
SPIEGEL TV - Reportage

Feuerwache Neukölln - Alarm in Berlin

SAT.1Staffel 2021Folge 7vom 01.06.2021
Feuerwache Neukölln - Alarm in Berlin

SPIEGEL TV - Reportage

Folge 7: Feuerwache Neukölln - Alarm in Berlin

45 Min.Folge vom 01.06.2021Ab 12

Feuerwehrmann im Problembezirk Berlin-Neukölln - das ist kein Job für schwache Nerven. Flammen lodern aus einer Tiefgarage, schwarzer Rauch kommt aus einem Wohnhaus, als die Löschmannschaft eintrifft. Dutzende Bewohner konnten sich ins Freie retten, aber niemand weiß mit Sicherheit, wie viele Menschen noch in Gefahr sind. Die Neuköllner Feuerwehrleute müssen etliche Wohnungen stürmen, um nach Vermissten zu suchen. Bildrechte: SAT.1.

Weitere Folgen in Staffel 2021

