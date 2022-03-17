Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2021Folge 14vom 17.03.2022
46 Min.Folge vom 17.03.2022Ab 12

Berühmter Rotlichtbezirk, schrille Partyzone, Amüsiermeile für Millionen: Auf St. Pauli ist der Ausnahmezustand normal. Dies bekommen auch die Polizistinnen und Polizisten der Hamburger Davidwache in jeder Schicht zu spüren. Sie greifen ein bei Messerstechereien und Randale, kümmern sich um betrogene Betrunkene und schlichten, wenn es Streit gibt zwischen Prostituierten und Freiern. Beate Schwarz konnte die verschiedenen Einheiten der Wache über mehrere Wochen begleiten.

SAT.1
