Die Davidwache - Alarm auf der PartymeileJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge 14: Die Davidwache - Alarm auf der Partymeile
46 Min.Folge vom 17.03.2022Ab 12
Berühmter Rotlichtbezirk, schrille Partyzone, Amüsiermeile für Millionen: Auf St. Pauli ist der Ausnahmezustand normal. Dies bekommen auch die Polizistinnen und Polizisten der Hamburger Davidwache in jeder Schicht zu spüren. Sie greifen ein bei Messerstechereien und Randale, kümmern sich um betrogene Betrunkene und schlichten, wenn es Streit gibt zwischen Prostituierten und Freiern. Beate Schwarz konnte die verschiedenen Einheiten der Wache über mehrere Wochen begleiten.
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
SPIEGEL TV - Reportage
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH