Lockdown Penny-Markt! Neues vom Kult-DiscounterJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge 19: Lockdown Penny-Markt! Neues vom Kult-Discounter
45 Min.Folge vom 23.11.2021Ab 12
Der Penny-Markt ist zurück. Vor 15 Jahren berichtete "SPIEGEL TV" zum ersten Mal über den Kiez-Discounter im Herzen St. Paulis und seitdem ist der Laden Kult. Doch was passiert, wenn die rote Meile zu einer Verbotszone wird und im Kiezdiscounter trotzdem alle Masken fallen? Markus Grün, Autor der Reportage-Klassiker von 2007, suchte nach Antworten.
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
SPIEGEL TV - Reportage
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH