Klein, aber mein - Mein Leben auf 15 Quadratmetern

Folge 11: Klein, aber mein - Mein Leben auf 15 Quadratmetern

48 Min.Ab 12

Ist das Konzept "Zwei Zimmer, Küche, Bad" ein Auslaufmodell? Einige Mutige gehen bereits neue Wege. Jana und ihr Freund Philip haben in Schleswig-Holstein ein Minihaus bis ins kleinste Detail als 3D-Modell entworfen. Studentin Elena hat ihre Wohnung in Flensburg gegen einen Wohnwagen an der Ostsee getauscht. Fremdsprachenkorrespondentin Mona hat ihren Schlafplatz auf das Dach ihres Autos verlegt. "SPIEGEL TV" begleitet Menschen, die sich komplett neu ausrichten ...

