Let's go Camping - kleiner Luxus auf vier Rädern
Sie basteln, schrauben, werkeln - alles für ihren Traum vom eigenen Campingmobil. Reisen im eigenen Zuhause ist ein Megatrend, den die Corona-Pandemie noch befeuert hat. Die Zahl der Wohnmobile steigt stetig und bricht immer neue Rekorde. Der Reiz liegt auf der Hand: Warum in Hotel oder Ferienwohnung absteigen, wenn man das eigene Reich gleich mitnehmen kann? "SPIEGEL TV" hat mehrere Familien und ihren Weg zum Luxus auf vier Rädern begleitet.
