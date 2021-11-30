Zum Inhalt springenBarrierefrei
SPIEGEL TV - Reportage

Penny Reeperbahn - Der Kult geht weiter

SAT.1Staffel 2021Folge 18vom 30.11.2021
SPIEGEL TV - Reportage

Folge 18: Penny Reeperbahn - Der Kult geht weiter

46 Min.Folge vom 30.11.2021Ab 12

Lasziv räkelt sich Brigitte an die Käsetheke. Die 80-Jährige gibt spontan eine Tanzeinlage aus ihrem Repertoire - mitten im Supermarkt. Vor 45 Jahren nannte sie sich noch Peggy Doller und strippte auf den großen Bühnen der roten Meile. Niemand geringeres als der König von St. Pauli war damals ihr Chef. Jetzt steht Ehemann Günther mit einer Packung Hackfleisch an ihrer Seite. Geschichten wie diese findet man nur hier: im Kiez-Discounter im Herzen St. Paulis.

