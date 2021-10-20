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SPIEGEL TV - Reportage

Kein Kinderspiel - Eine Mutter kämpft um ihr Baby

SAT.1Folge vom 20.10.2021
Kein Kinderspiel - Eine Mutter kämpft um ihr Baby

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SPIEGEL TV - Reportage

Folge vom 20.10.2021: Kein Kinderspiel - Eine Mutter kämpft um ihr Baby

45 Min.Folge vom 20.10.2021Ab 12

Lina kommt als Sorgenkind auf die Welt. Ihr Leben fängt mit einem Drogenentzug an. Das Neugeborene ist unruhig, zittert und spuckt. Die Ärzte sind alarmiert. Linas Mutter Kelly, 25, hat während der Schwangerschaft Drogen konsumiert. Da es auch schon bei ihrem ersten Kind Schwierigkeiten gab, greift das Braunschweiger Jugendamt sofort ein. Über sieben Monate hat "SPIEGEL TV" die junge Mutter, die Pflegemutter und die Mitarbeiter des Jugendamts begleitet.

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