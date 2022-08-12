Schmierige Schlacht / Ein Schwamm will nach obenJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 12.08.2022: Schmierige Schlacht / Ein Schwamm will nach oben
22 Min.Folge vom 12.08.2022Ab 6
Plankton und Mrs. Krabs wetteifern darum, wer mehr Fett als Geschmacksträger in die Fast-Food-Produkte packen kann. // Spongebob bekommt einen kleinen Job als Schauspieler und sieht sich schon als großer Star.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon