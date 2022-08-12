Zum Inhalt springenBarrierefrei
SpongeBob Schwammkopf

MTVNickelodeonFolge vom 12.08.2022
Folge vom 12.08.2022: Schmierige Schlacht / Ein Schwamm will nach oben

22 Min.Folge vom 12.08.2022Ab 6

Plankton und Mrs. Krabs wetteifern darum, wer mehr Fett als Geschmacksträger in die Fast-Food-Produkte packen kann. // Spongebob bekommt einen kleinen Job als Schauspieler und sieht sich schon als großer Star.

