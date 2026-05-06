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SpongeBob Schwammkopf

Legenden aus Bikini Bottom - Monsterbesuch in Bikini Bottom / Legenden aus Bikini Bottom - Willkommen im Bikini-Bottom-Dreieck

NickelodeonFolge vom 06.05.2026
Legenden aus Bikini Bottom - Monsterbesuch in Bikini Bottom / Legenden aus Bikini Bottom - Willkommen im Bikini-Bottom-Dreieck

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 06.05.2026: Legenden aus Bikini Bottom - Monsterbesuch in Bikini Bottom / Legenden aus Bikini Bottom - Willkommen im Bikini-Bottom-Dreieck

22 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 6

Zufällig begegnet Patrick einem riesigen Monster. Schnell freunden sich die beiden an. Auch SpongeBob ist die Kreatur sympathisch; nur dessen Art, mit den Wohnstätten seiner Spielkameraden umzugehen, stößt, nun ja, nicht auf ungeteilten Beifall. Schließlich muss das Monster die Stadt verlassen, findet aber dank SpongeBob dennoch seine Bestimmung... // SpongeBob und seinen Freunden kommen auf ungeklärte Art immer mehr Besitztümer abhanden. Bald zieht ein gespenstischer Nebel auf, der geheimnisvolle Gesang der Meerjungfrauen hebt an, und -schwupps! - findet man sich im Bikini-Bottom-Dreieck wieder. Also dort, wo nichts und niemand mehr wegkommt. Was tun?

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