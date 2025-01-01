Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 4Folge 11
Folge 11: Der Kurs für's Leben

21 Min.Ab 6

Axl ist genervt - er muss mit seiner Schwester Sue den gleichen Schulkurs besuchen. Noch schlimmer kommt es jedoch für ihn, als die Geschwister für ein gemeinsames Projekt eingeteilt werden. Indessen versucht der Therapeut Dr. Fulton, Bricks Sozialkompetenzen auszubauen.

