The Middle
Folge 11: Der Kurs für's Leben
21 Min.Ab 6
Axl ist genervt - er muss mit seiner Schwester Sue den gleichen Schulkurs besuchen. Noch schlimmer kommt es jedoch für ihn, als die Geschwister für ein gemeinsames Projekt eingeteilt werden. Indessen versucht der Therapeut Dr. Fulton, Bricks Sozialkompetenzen auszubauen.
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen