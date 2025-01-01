The Middle
Folge 5: Der Gartenschlauch
21 Min.Ab 6
Sue bekommt die Gehaltsabrechnung ihres Vaters in die Hände und erfährt, wie wenig Geld ihre Eltern zur Verfügung haben. Außerdem behauptet die verhasste Nachbarin Rita Glossner, dass die Hecks ihren Gartenschlauch gestohlen hätten.
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
