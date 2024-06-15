The Middle
Folge 4: Der neue Tick
21 Min.Ab 6
Als Brick mal wieder einen neuen Tick entwickelt, der selbst sein Flüstern in den Schatten stellt, rät der Schultherapeut seinen Eltern, Brick ein kleines Haustier zu kaufen. Der Schuss geht jedoch nach hinten los, da der angeschaffte Hase die ganze Familie auf Trab hält ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen