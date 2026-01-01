Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Der Zuckerschock

Staffel 4Folge 6
Der Zuckerschock

Der ZuckerschockJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 6: Der Zuckerschock

21 Min.Ab 6

Sue bekommt einen Lehrführerschein, weshalb Frankie und Mike ihr das Autofahren beibringen müssen. Als die angespannte Sue die Nerven verliert, fährt sie Axl versehentlich über den Fuß, was das Ende seiner Football-Karriere bedeuten könnte ... Indessen vollzieht Brick eine positive Wandlung, welche auf seinen enormen Süßigkeitenkonsum zurückzuführen ist.

