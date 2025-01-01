The Middle
Folge 7: Der Safe
21 Min.Ab 6
Frankie beginnt ihre Umschulung und bemerkt, dass die Rückkehr in die Schule gar nicht so einfach ist. Unterdessen kaufen Sue und Brick einen alten Safe, in dem sie sich eine große Summe Geld erhoffen.
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
6
