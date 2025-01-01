The Middle
Folge 3: Die fristlose Kündigung
21 Min.Ab 6
Das neue Schuljahr hat begonnen und Sue ist gespannt, wen sie in den ersten Tagen als Mentorin begleiten darf. Unterdessen wird Frankie von ihrem Chef fristlos gekündigt, weshalb sie beschließt, an einer Umschulungsmaßnahme teilzunehmen.
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
