The Middle

Die fristlose Kündigung

Staffel 4Folge 3
Die fristlose Kündigung

Die fristlose KündigungJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 3: Die fristlose Kündigung

21 Min.Ab 6

Das neue Schuljahr hat begonnen und Sue ist gespannt, wen sie in den ersten Tagen als Mentorin begleiten darf. Unterdessen wird Frankie von ihrem Chef fristlos gekündigt, weshalb sie beschließt, an einer Umschulungsmaßnahme teilzunehmen.

