The Middle

Die Wunderheilung

Staffel 4Folge 8
Die Wunderheilung

Die WunderheilungJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 8: Die Wunderheilung

21 Min.Ab 6

Thanksgiving steht bevor und die Hecks erwarten hohen Besuch: Frankie hat auch zwei Marinesoldaten zum Essen eingeladen. Axls Verletzung ist verheilt, weshalb er am entscheidenden Football-Spiel der Saison teilnehmen darf. Doch seine Motivation ist gering.

