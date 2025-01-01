The Middle
Folge 8: Die Wunderheilung
21 Min.Ab 6
Thanksgiving steht bevor und die Hecks erwarten hohen Besuch: Frankie hat auch zwei Marinesoldaten zum Essen eingeladen. Axls Verletzung ist verheilt, weshalb er am entscheidenden Football-Spiel der Saison teilnehmen darf. Doch seine Motivation ist gering.
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen