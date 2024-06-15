The Middle
Folge 14: Das Lächeln
21 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 6
Brick will seine Eltern überzeugen, ihm ein Tablet zu schenken. Die haben jedoch ganz andere Sorgen, da Axl noch immer auf die Bestätigung seines Sportstipendiums wartet, während alle seine Mitschüler bereits eine Zusage haben.
Weitere Folgen in Staffel 4
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The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen