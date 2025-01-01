Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle - Staffel 4 Folge 16
Folge 16: Die Klassenfahrt

21 Min. Ab 6

Frankie macht sich Sorgen um Brick, weil er auf eine dreitägige Klassenfahrt nach Chicago fahren soll. Sue hat ein Auge auf Axls Freund Darrin geworfen. Die beiden kommen sich näher und küssen sich sogar - doch danach herrscht eine merkwürdige Stimmung zwischen den beiden.

