Staffel 4Folge 20
Folge 20: Der neue Job

21 Min.Ab 6

Frankie hat erfolgreich ihren Abschluss als Zahnarzthelferin gemacht und ist nun auf Jobsuche. Doch sie kann im Vorstellungsgespräch nicht einmal sich selbst beschreiben. Währenddessen schafft es Axl, für seine Band einen ersten bezahlten Auftritt an Land zu ziehen.

