The Middle
Folge 20: Der neue Job
21 Min.Ab 6
Frankie hat erfolgreich ihren Abschluss als Zahnarzthelferin gemacht und ist nun auf Jobsuche. Doch sie kann im Vorstellungsgespräch nicht einmal sich selbst beschreiben. Währenddessen schafft es Axl, für seine Band einen ersten bezahlten Auftritt an Land zu ziehen.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
