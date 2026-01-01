The Middle
Folge 15: Der vierte Valentinstag
21 Min.Ab 6
Axl und seine Freunde gründen anlässlich des bevorstehenden Valentinstags eine "Schlussmach-Agentur". Das Geschäft läuft gut, doch bald haben alle Mädchen panische Angst vor ihnen. Unterdessen ist Sue völlig aus dem Häuschen, weil ihr Ex-Freund Matt sie am Valentinstag sehen möchte.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen