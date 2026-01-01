Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 4Folge 15
Folge 15: Der vierte Valentinstag

21 Min.Ab 6

Axl und seine Freunde gründen anlässlich des bevorstehenden Valentinstags eine "Schlussmach-Agentur". Das Geschäft läuft gut, doch bald haben alle Mädchen panische Angst vor ihnen. Unterdessen ist Sue völlig aus dem Häuschen, weil ihr Ex-Freund Matt sie am Valentinstag sehen möchte.

