The Middle
Folge 19: Der Bachelor
21 Min.Ab 6
Frankie kann es gar nicht fassen, für wen sich der "Bachelor" entschieden hat. Indessen will Mike Sue härter machen, als diese dem Tennisteam beitritt. Axl und Cassidy versuchen nach ihrem Streit herauszufinden, wo ihre Beziehung steht.
Weitere Folgen in Staffel 4
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The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen