The Middle
Folge 12: Der besondere Tag
20 Min.Ab 6
Frankie und Mike stellen fest, dass sie nicht genug Zeit mit ihren Kindern verbringen. Deshalb beschließen sie, an einem verlängerten Wochenende mit jedem einzelnen Kind einen Tag zu verbringen. Ob das eine gute Idee ist?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen