The Middle
Folge 22: Der Abschlussball
21 Min.Ab 6
Der Muttertag steht vor der Tür und Frankie möchte verhindern, dass sie von Mike ein unnützes Geschenk bekommt. Deshalb informiert sie alle Kinder vorsorglich über ihren Wunsch - in der Hoffnung, dass eines der Kinder Mike Bescheid gibt. Cassidy hat am Abend des Abschlussballs schlechte Nachrichten für Axl.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
