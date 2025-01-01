Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Der Abschlussball

WarnerStaffel 4Folge 22
Der Abschlussball

Der AbschlussballJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 22: Der Abschlussball

21 Min.Ab 6

Der Muttertag steht vor der Tür und Frankie möchte verhindern, dass sie von Mike ein unnützes Geschenk bekommt. Deshalb informiert sie alle Kinder vorsorglich über ihren Wunsch - in der Hoffnung, dass eines der Kinder Mike Bescheid gibt. Cassidy hat am Abend des Abschlussballs schlechte Nachrichten für Axl.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
Warner
The Middle

The Middle

Alle 9 Staffeln und Folgen