The Middle
Folge 24: Die Reifeprüfung
21 Min.Ab 6
Als die Abschlussfeier näher rückt, kommt es zwischen Frankie und Axl zu immer größeren Spannungen. Währenddessen steht Sue vor ihrem sechsten Anlauf bei der Führerscheinprüfung und hofft, dass dieser nun endlich von Erfolg gekrönt ist.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen