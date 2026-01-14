Zum Inhalt springenBarrierefrei
Twipsy

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 1vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Alles fängt ganz harmlos an: Der 13-jährige Nick Walker spielt an seinem Computer. Plötzlich gibt es einen Kurzschluss, und Nick wird in die Cyberwelt katapultiert, ein Universum aus Bits und Bytes. Seine 8- jährige Schwester Lissie und sein Freund Albert finden nur noch Nicks Fußspuren - auf dem Monitor des Computers. Während die Freunde alles versuchen, um Nick aus der Cyberwelt zurückzuholen, beginnt für ihn das Abenteuer seines Lebens. Er macht die Bekanntschaft des e-mail Boten „Twipsy“. Der pfiffige und freundliche Twipsy, ein aus pu-rer Energie bestehendes Wesen, zeigt Nick die spannende Welt jen-seits des Computer- Monitors. Eine wilde Welt voller Überraschungen und Herausforderungen für Nick, Albert und Lissie.

