Twipsy, das Showtalent
Studio 100 International
Staffel 1
Folge 6
vom 14.01.2026
Das Riesenereignis: Die Cyberwelt bereitet sich auf eine Talent-show vor. Twipsy möchte ein Lied auf der Gitarre spielen. Un-glücklicherweise reisst kurz vor dem Wettbewerb eine Saite und guter Rat ist teuer. Die rettende Idee hat Nick, der ihm seinen neuen Tennisschläger anbietet. Twipsy präsentiert den Song einfach auf dem Tennisschläger und da kein Cyberwesen je ein Musikinstrument ge-sehen hat, sind alle total begeistert...

