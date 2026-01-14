Twipsy
Folge 18: Der Fahrraddieb
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Twipsy leiht sich Nicks neues Fahrrad und nimmt es mit in den Cyberspace, um es dort seinen Freunden zu zeigen. Die haben viel Spaß mit diesem komischen Ding - bis die E-mail Klauer kommen und das Rad stehlen. Nick wird langsam unruhig, dass Twipsy nicht zurückkehrt und macht sich selbst auf in den Cyberspace...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Twipsy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
6