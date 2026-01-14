Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 Kids Staffel 1 Folge 18 vom 14.01.2026
13 Min. Folge vom 14.01.2026 Ab 6

Twipsy leiht sich Nicks neues Fahrrad und nimmt es mit in den Cyberspace, um es dort seinen Freunden zu zeigen. Die haben viel Spaß mit diesem komischen Ding - bis die E-mail Klauer kommen und das Rad stehlen. Nick wird langsam unruhig, dass Twipsy nicht zurückkehrt und macht sich selbst auf in den Cyberspace...

Studio 100 Kids
