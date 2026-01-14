Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 16vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Twipsy verliebt sich zum ersten Mal in seinem Leben und zwar in eine Glühbirne. Doch die Liebe währt nur kurze Zeit, denn die Birne geht kaputt. Twipsy erfährt, was Liebeskummer bedeutet und leidet hemmungslos. Nachdem der Kummer ausgestanden ist, entdeckt Twipsy, dass es noch viele interessante Dinge in der realen Welt gibt, z.B. "reales" Essen – Twipsys neue Leidenschaft...

